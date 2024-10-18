Российские власти приложат усилия для повышения доступности спорта

Путин пообещал приложить усилия для повышения доступности спорта в России

Власти России приложат все усилия для повышения доступности занятий спортом среди населения. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на презентации новых спортивных объектов.

«Обязательно будем и дальше повышать доступность и массового спорта, массовых спортивных движений», — подчеркнул глава государства.

Также в стране появятся условия для эффективной подготовки профессиональных атлетов, в том числе по адаптивным видам спорта. Общими усилиями государства, бизнеса и общества удастся добиться намеченных целей, уверен Путин.

Глава государства указал на политизацию спорта в мире. Это коснулось даже российских паралимпийцев, которым не дают полноценно участвовать в состязаниях.