Путин заявил о политизации спорта в мире

Путин заявил, что в мире политизируют спорт, это касается и паралимпийцев

В мире политизируют спорт, это коснулось даже российских паралимпийцев, которым не дают полноценно участвовать в соревнованиях, заявил Владимир Путин. Он встретился с участниками турнира для ветеранов спецоперации «Герои нашего времени», сообщило РИА «Новости» .

Глава государства отметил, что власти знают о политизации мирового спорта.

«Но мне кажется, для таких людей, как вы, это только создает дополнительную мотивацию для победы», — отметил он в беседе с ветеранами СВО.

Путин пожелал им всего самого доброго и выразил уверенность, что у них все получится — так же, как получалось и раньше.

Вечером 17 октября президент посетил Уфу. Он осмотрел центр фехтования и пообщался со спортсменами.