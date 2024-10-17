Путин заявил о политизации спорта в мире
Путин заявил, что в мире политизируют спорт, это касается и паралимпийцев
В мире политизируют спорт, это коснулось даже российских паралимпийцев, которым не дают полноценно участвовать в соревнованиях, заявил Владимир Путин. Он встретился с участниками турнира для ветеранов спецоперации «Герои нашего времени», сообщило РИА «Новости».
Глава государства отметил, что власти знают о политизации мирового спорта.
«Но мне кажется, для таких людей, как вы, это только создает дополнительную мотивацию для победы», — отметил он в беседе с ветеранами СВО.
Путин пожелал им всего самого доброго и выразил уверенность, что у них все получится — так же, как получалось и раньше.
Вечером 17 октября президент посетил Уфу. Он осмотрел центр фехтования и пообщался со спортсменами.