Российские ватерполистки выиграли второй дивизион Кубка мира

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Китая в финале второго дивизиона Кубка мира на Мальте. Итоговая встреча завершилась со счетом 18:17.

Победный мяч забросила ватерполистка Дарья Савченко.

После выхода в финал сборные России и Китая гарантировали себе участие в суперфинале Кубка мира. Он пройдет с 22 по 26 июля в австралийском Сиднее.

Мальтийский турнир стал для российской команды первым международным стартом, на который спортсменов допустили с национальной символикой, а не в нейтральном статусе. Несколько недель назад Международная федерация водных видов спорта World Aquatics сняла санкции с российских и белорусских спортсменов.