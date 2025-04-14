Российские спортсмены впервые за 6 лет выступят на летней Универсиаде
Спортсмены из России смогут выступить на летней Универсиаде 2025 года в Германии. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, чьи слова привел ТАСС.
«Мы летом примем участие в летней Универсиаде впервые за много лет. Есть уже договоренность», — отметил глава ведомства.
Российские и белорусские атлеты пропустили зимнюю Универсиаду 2025 года в Италии, так как ни одна международная федерация не предоставила спортсменам возможность отбора на соревнования.
Последний раз сборная России участвовала в состязаниях в 2019 году, тогда Универсиада проходила в Неаполе. В медальном зачете команда заняла второе место после Японии. Универсиада 2025 года состоится 16–27 июля.
Ранее стало известно, что российскую волейболистку из Белгорода Валерию Козлову признали самой высокой спортсменской в своем виде спорта. Девушке 18 лет, ее рост достигает 210 сантиметров.