Российские спортсмены впервые за 6 лет выступят на летней Универсиаде

Спортсмены из России смогут выступить на летней Универсиаде 2025 года в Германии. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, чьи слова привел ТАСС .

«Мы летом примем участие в летней Универсиаде впервые за много лет. Есть уже договоренность», — отметил глава ведомства.

Российские и белорусские атлеты пропустили зимнюю Универсиаду 2025 года в Италии, так как ни одна международная федерация не предоставила спортсменам возможность отбора на соревнования.

Последний раз сборная России участвовала в состязаниях в 2019 году, тогда Универсиада проходила в Неаполе. В медальном зачете команда заняла второе место после Японии. Универсиада 2025 года состоится 16–27 июля.

Ранее стало известно, что российскую волейболистку из Белгорода Валерию Козлову признали самой высокой спортсменской в своем виде спорта. Девушке 18 лет, ее рост достигает 210 сантиметров.