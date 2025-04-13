Россиянка стала самой высокой волейболисткой в мире

Российская волейболистка из Белгорода Валерия Козлова стала самой высокой спортсменкой в своем виде спорта. Об этом сообщил «Бел.ру» .

Козловой 18 лет, ее рост — 210 сантиметров, девушка играет диагональной.

Звание самой высокой волейболистки она поделила с пляжницей-соотечественницей Марией Дайнеко.

Козлова выступает в соревнованиях в структуре волейбольной команды «Заречье-Одинцово».

В 2022 году спортсменка вместе со своей командой заняла призовое место в Молодежной лиге чемпионата России. Спустя два года выиграла Кубок Молодежной лиги. В настоящее время Козлова получает образование в московском училище олимпийского резерва № 2.

Ранее стало известно, что вторая ракетка России Касаткина объявила о смене спортивного гражданства. Теперь она будет выступать на турнирах под флагом Австралии.