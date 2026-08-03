Российские синхронистки завоевали первую золотую медаль на чемпионате Европы

Российская команда по синхронному плаванию заняла первое место на чемпионате Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований, получив 285,0346 балла.

На втором месте оказалась команда Испании (282,3541 балла), на третьем итальянки (256,1558).

Золотые медали получили Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

Это первое золото россиян на турнире в Париже. До этого спортсмены из России завоевали три серебряных и три бронзовых медали.

Чемпионат Европы по водным видам спорта стартовал 31 июля. Сборная России выступает на нем в нейтральном статусе.