Российские синхронистки выиграли техническую программу групп на этапе Кубка мира

Российские синхронистки одержали победу на этапе Кубка мира в Париже, став лучшими в технической программе групп. По итогам выступления спортсменки набрали 301,1766 балла.

Серебряные медали завоевала сборная Италии с результатом 277,6866 балла. Третье место заняли представительницы Греции, получившие 274,7751 балла.

Для российских спортсменок это не первое золото на турнире. Ранее Майя Дорошко и Александра Шмидт выиграли соревнования в произвольной программе дуэтов, а Алина Румянцева и Захар Трофимов стали лучшими в технической программе микст-дуэтов.

Российские и белорусские спортсмены выступают на этапе Кубка мира в нейтральном статусе. Турнир в Париже завершится 29 марта.

Недавно завершились и всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Жемчужина Югры». На них успешно выступила сборная Московской области, завоевав четыре золотые и четыре серебряные медали.