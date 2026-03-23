Сборная Подмосковья выиграла 8 медалей на соревнованиях по синхронному плаванию

Сборная Московской области отличилась на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужина Югры», завоевав четыре золотые и четыре серебряные медали.

В турнире приняли участие более 220 спортсменов из 14 регионов России. Состязания проходили с 15 по 20 марта в Ханты-Мансийске в рамках федеральной программы «Спорт России».

Среди девушек 13–15 лет в дисциплине «дуэт» первое место заняли Анна Люосева и Мария Боярская. В той же категории, но в дисциплине «комби», золотые медали получили Александра Александрова, Мария Боярская, Диана Воробьева, Елизавета Игнатенко, Кристина Кузнецова, София Курникова, Анна Люосева, Виктория Петрова, Алеся Трофименко, Полина Щекотихина и Мария Чечель.

В дисциплине «группа» среди мужчин и женщин 15 лет и старше первое место заняла команда, в которую вошли Ксения Акчибаш, Екатерина Акчибаш, Софья Бабиченко, Марина Белова, Александра Воронова, Яна Ковальчук, Дарья Кожевникова, Анастасия Никитенко, Станислава Прокофьева, Виктория Сидоренко, Анна Супрунюк и Алина Щежина.

Также в дисциплине «дуэт-техническая программа» среди мужчин и женщин старше 15 лет лучшими стали Анастасия Никитенко и Яна Ковальчук.

Кроме того, Ксения Акчибаш и Максим Чернышев завоевали две серебряные награды в дисциплине «дуэт-смешанный» в технической и произвольной программе.

Спортсмены являются воспитанниками Училища олимпийского резерва №4 (Чехов).

Серебряные призеры в дисциплине «группа» среди девушек 13–15 лет: Мария Боярская, Диана Воробьева, Елизавета Игнатенко, София Курникова, Анна Люосева, Алеся Трофименко, Мария Чечель, Полина Щекотихина, Александра Александрова и Кристина Кузнецова.

Екатерина Акчибаш, Марина Белова, Александра Воронова, Яна Ковальчук, Дарья Кожевникова, Станислава Прокофьева, Анна Супрунюк, Алина Щежина, Ксения Акчибаш и Виктория Сидоренко заняли второе место в дисциплине «акробатическая группа» среди мужчин и женщин 15 лет и старше.