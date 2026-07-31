Российские прыгуны в воду завоевали серебро на чемпионате Европы

Серебряные медали командных соревнований завоевали российские прыгуны в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта. Для сборной страны это первая медаль на ЧЕ-2026.

Российская команда набрала 385,80 балла и заняла второе место. Первыми стали итальянцы с 410,60 балла.

Пловцы на открытой воде и хай-дайверы соревнуются в Сене. Всего на ЧЕ разыграют 80 комплектов медалей.

Чемпионат Европы проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе: European Aquatics не объявляла о возвращении национального флага и гимна страны. Команда из России участвует в соревнованиях впервые с 2021 года.