Российские пловцы завоевали серебро в смешанной эстафете на ЧМ

Российские пловцы выиграли серебряные медали в смешанной эстафете 4×100 кролем на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Достижение помогло им побить рекорд Европы, установленный австралийцами в 2023 году.

В составе сборной выступали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Они финишировали за 3 минуты 19,68 секунды.

Известно, что первое место забрали пловцы из США, их четверка пришла раньше на 1,2 секунды и поставила мировой рекорд. Третьими в заплыве оказались французы с результатом 3 минуты 21,35 секунды.

Награда стала 14-й для россиян на чемпионате мира, всего в их копилке четыре золотых, семь серебряных и три бронзовые медали. В медальном зачете Россия занимает пятое место. Лидер — Китай.

Напомним, чемпионат мира в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Пловцы из России соревнуются во всех видах, кроме хайдайвинга и водного поло, и выступают в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что российские спортсмены завоевали золотую и две серебряные медали на чемпионате мира по фехтованию.