Российские фехтовальщики завершили ЧМ с тремя медалями

Российские спортсмены завоевали три медали на чемпионате мира по фехтованию

Российские спортсмены выиграли три медали на чемпионате мира по фехтованию. Мировое первенство проходит в Тбилиси.

Золотую награду в саблях завоевала двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, серебряная медаль в рапирах у призера Олимпиады Кирилла Бородачева и женской сборной России по шпаге в составе Милен Бавуге Хабиманы, Яны Бекмурзовой, Айзанат Муртазаевой и Кристины Ясинской.

Чемпионат мира завершится в среду. Неразыгранными остались два комплекта наград — в командной сабле у женщин и командной шпаге у мужчин, где россияне завершили участие на ранних стадиях.

Российские спортсмены принимали участие на чемпионате мира в статусе нейтральных атлетов. Международная федерация фехтования в мае допустила взрослых спортсменов до участия в командных соревнованиях.

Ранее глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев раскритиковал спортсменов, радующихся допуску в нейтральном статусе.