Российские пловцы завершили ЧМ в Сингапуре на пятом месте

Российские пловцы завоевали восемь медалей на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Это позволило им занять пятое место среди сборных команд.

Золото — у Климента Колесникова на дистанции 50 метров на спине, сборной в смешанной и комбинированной эстафетах на дистанции 4×100 метров.

Серебряные награды получили Кирилл Пригода на 50 метрах брассом, Евгения Чикунова тем же стилем на 200 метрах, Павел Самусенко на 50 метрах на спине, а также сборная в смешанной эстафете 4×100 вольным стилем. Бронзы удостоился Илья Бородин на 400 метрах комплексным плаванием.

В медальном зачете лидером стали США с девятью золотыми, 11 серебряными и девятью бронзовыми наградами. На втором и третьем местах оказались команды Австралии и Франции.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта прошел в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Россияне выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.