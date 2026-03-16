Российские паралимпийцы с флагом прошли на церемонии закрытия Игр в Италии

Российские атлеты под национальным флагом прошли на церемонии закрытия зимней Паралимпиады в Италии, ярко завершив свое выступление на главном старте сезона. Парад спортсменов прошел в Кортине-д’Ампеццо, где подвели итоги Игр, которые проходили с 6 по 15 марта.

В составе российской команды на арену вышли все шесть участников. Флаг страны несли горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. Вместе с ними в церемонии приняли участие лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

Для сборной России эти Игры завершились уверенным выступлением: спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Больше всех наград высшей пробы выиграла Багиян — три. По две золотые медали взяли Ворончихина и Голубков, еще одно золото принес Бугаев.

По итогам Паралимпиады сборная России заняла третье место в общекомандном зачете.