Российские каратисты выиграли пять медалей и стали бронзовыми чемпионами Европы

Российские каратисты стали бронзовыми призерами чемпионата Европы в Германии, выиграв пять медалей. Россияне победили сборную Черногории в поединке за бронзу в дисциплине кумитэ, сообщило РИА «Новости» .

В состав сборной России входили Гаджи Гаджиев, Эдуард Гаспарян, Макар Головин, Константин Коковуров, Юрик Оганнисян и Эрнест Шарафутдинов.

Накануне на турнире россиянка Алтана Басангова выиграла золото, как и Эдуард Гаспарян в весовой категории до 84 килограммов. Бронзу на чемпионате взяли Эрнест Шарафутдинов в категории до 75 килограммов и Юрик Оганнисян — до 67 килограммов.

Российские спортсмены выступали в турнире в нейтральном статусе под флагом Европейской конфедерации карате.

На международном турнире в Казани, который прошел в апреле, юный спортсмен из Лобни завоевал золото в дисциплине ката. Николай Развалов также выполнил норматив второго спортивного разряда. Серебряным призером в категории ката среди мальчиков 12–13 лет стал Евгений Ахметов.