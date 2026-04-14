Спортсмен из Лобни победил на международном турнире по карате

С 9 по 12 апреля в Казани прошли Международные и Всероссийские соревнования по каратэ WKF «Кубок АК БАРС». Турнир собрал более 2500 участников из 16 стран и 46 регионов России, включая Лобню.

Воспитанники клуба каратэ «Shinobi Karate Club» центра боевых искусств «Молодая гвардия» городского округа Лобня показали отличные результаты, заняв четыре призовых места. Золото соревнований завоевал Николай Развалов (ката, мальчики 12–13 лет), ставший лучшим из 32 участников своей категории. Николай также выполнил норматив второго спортивного разряда.

Серебряным призером в категории «ката» среди мальчиков 12–13 лет стал Евгений Ахметов. Третьи места в своих категориях завоевали их одноклубники Арина Лобушева и Александр Миронов. Ребята готовились к соревнованиям под руководством тренеров Ивана Ларина и Павла Кувшинова.

В Лобне уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. Здесь работают как бюджетные, так и платные спортивные секции, в которых регулярно тренируются сотни юных и взрослых жителей муниципалитета. Каратэ традиционно относится к самым популярным из них.