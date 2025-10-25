Российские гимнасты завоевали 4 медали на чемпионате мира в Индонезии

Россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Достижения обеспечили сборной страны четвертое место в медальном зачете, сообщило РИА «Новости» .

Три награды завоевала Ангелина Мельникова: золото в многоборье и опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях. Еще одна награда, уже за третье место, досталась Даниелу Маринову в упражнениях на брусьях.

Лучший результат на ЧМ показала команда из Китая, забрав три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. В тройку сильнейших также вошли гимнасты из Японии и США.

Соревнования проходили в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября. По данному виду спорта для россиян это был первый чемпионат мира с 2021 года. Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев дал несколько комментариев по выступлениям спортсменов.