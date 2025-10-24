Министр Дегтярев заявил, что гимнастка Мельникова проявила чемпионский характер в Индонезии

На чемпионате мира в Индонезии Ангелина Мельникова завоевала два золотых медали: в многоборье и в опорном прыжке. Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в комментарии сайту телеканала «Звезда» поздравил спортсменку с заслуженной победой.

«Это важное достижение для Федерации гимнастики России и большая радость для всех любителей этого вида спорта в нашей стране», отметил глава Минспорта.

Дегтярев обратил внимание на уверенный старт гимнастки, несмотря на допущенную ошибку на бревне. По его словам, спортсменка проявила чемпионский характер и блестяще выступила в вольных упражнениях. В результате чего Мельникова обеспечила себе первое место.

Министр подчеркнул, что сегодняшняя победа подтвердила статус лидера в спортивной гимнастике Ангелины Мельниковой, которая уже проявила себя на Олимпийских играх в Токио, завоевав золото, а затем впервые стала чемпионкой мира.