Российские гимнасты вернутся на международную спортарену

Уже подтверждено участие в этапах Кубка мира по прыжкам на батуте в 2025 году: в Португалии (5–6 июля), Германии (20–21 сентября), Болгарии (27–28 сентября) и Франции (3–5 октября). Также российские спортсмены выступят на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Мадриде с 2 по 10 ноября, а затем примут участие в первенстве мира с 10 по 17 ноября.

«Направлена предварительная заявка для участия российских спортсменов в „Кубке Претендентов 2025“ по спортивной гимнастике, который пройдет в Париже 13 по 14 сентября. До 16 июля 2025 года будет определен окончательный количественный состав», — отметили в федерации.

Кроме того, Алина Гусарова и Ирина Берек станут нейтральными судьями на Кубке Тбилиси по художественной гимнастике, который пройдет с 11 по 15 июня 2025 года. Вице-президенты Федерации гимнастики России Ирина Никитина и Владислав Оскнер возглавят жюри на Всемирных Играх 2025 в Чэнду. Соревнования пройдут с 7 по 17 августа.

Дмитрий Андреев стал арбитром категории D2 в соревнованиях по вольным упражнениям на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 19 по 25 октября в Индонезии.

Федерация гимнастики России продолжает свою деятельность, нацеленную на то, чтобы российские спортсмены могли полноценно участвовать в международных соревнованиях.

Ранее стало известно, что ски-альпинист Никита Филиппов стал первым россиянином, допущенным к зимней Олимпиаде-2026. Атлет признался, что система отбора на ОИ оказалась сложной. Он разобрался в ней только к концу сезона. Филиппов отметил высокие требования к спортсменам.

На Игры поедут 18 мужчин и 18 женщин, хотя в первой группе было 164 человека, а во второй — 106. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.