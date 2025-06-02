Россия возвращается на Олимпиаду. Раскрылось имя первого отобравшегося спортсмена

Ски-альпинист Никита Филиппов стал первым российским спортсменом, который получил право выступить на зимней Олимпиаде-2026. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Атлет рассказал, что система отбора оказалась сложной. Разобраться в ней ему удалось лишь к завершению сезона. Филиппов указал и на высокие требования к спортсменам. Всего на олимпийские игры поедут 18 мужчин и 18 женщин — притом, что в первой группе было 164 человека, а во второй 106.

Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Спортсмен объяснил, что заработком очков для олимпийской квалификации он занимался весь зимний сезон. До ее начала пройдет и этап Кубка мира в США, но Филиппов уже в любом случае пройдет на Олимпиаду, по очкам.

Серьезная подготовка к соревнованиям уже началась, добавил атлет. Следующий сбор он проведет в Кисловодске 10 июня.

Большинство спортивных организаций отстранили россиян от международных турниров после 24 февраля 2022 года. В мае 2025 года фигуристы Степанова и Букин попросили МОК допустить их к отбору на Олимпиаду.