ФИФА допустила российские сборные до 15 лет до чемпионата мира

ФИФА разрешила российским сборным юношей и девушек до 15 лет участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Азербайджане в октябре. Об этом сообщили на сайте организации.

«В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА», — говорится в заявлении.

Турнир 2027 года пройдет только среди девушек, а с 2028-го начнутся отдельные соревнования для обоих полов.

Российские сборные и клубы отстранили от международных футбольных соревнований в феврале 2022 года из-за событий на Украине.

Ранее Украина и еще девять стран призвали ФИБА не пускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования по баскетболу в формате 3×3.