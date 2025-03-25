Российские футболисты застряли в Колумбии из-за поломки самолета

Молодежная сборная России по футболу не может вылететь из города Кали в Колумбии из-за технических неполадок с самолетом. Спортсмены уже пропустили рейс в Стамбул из Боготы, сообщил Telegram-канал Sport Baza .

По данным источника канала, капитан авиалайнера, который должен был вылететь из Кали в Боготу и на борту которого находились российские спортсмены, сообщил о неисправности самолета и вернул его на стоянку со взлетно-посадочной полосы.

Далее футболисты должны были вылететь в Стамбул, но из-за проблемы с рейсом они не успели на самолет до Турции.

«При этом часть игроков и административного состава все же смогла улететь — они возвращались в столицу Колумбии другим рейсом», — уточнил собеседник Sport Baza.

Оставшаяся часть команды должна вылететь в Боготу вечером, а в Стамбуле они окажутся только завтра.

Российские футболисты проводили в Колумбии два товарищеских матча с местной командой. Первая игра, которая прошла в городе Юмбо, завершилась поражением спортсменов из России. Вторую игру в Кали команды завершили ничьей.