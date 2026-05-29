Российские футболисты проиграли сборной Египта

Команда Египта одержала победу над российской сборной в товарищеском матче. Об этом сообщил «Матч ТВ» .

Матч прошел в Каире и завершился со счетом 0:1. Единственный за игру гол забил на 65-й минуте Мостафа Абдельрауф.

Зрителями матча в Каире стали более двух тысяч российских болельщиков. Телеграм-канал РФС разместил фото со стадиона и отметил, что это был «самый массовый выездной сектор на сборной в этом десятилетии».

Футболист Станислав Агкацев назвал матч интересным и необычным опытом.

«Моментами было сложно из-за того, что лазеры глаза слепили», — отметил он.

Ранее экс-вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился своим мнением касательно ухода колумбийского нападающего Джона Дурана из петербургского клуба. Он объяснил, что спортсмена «погубили деньги», в чем тот сам признавался. Кержаков добавил, что ничего не слышал о колумбийце, пока тот не стал игроком «Зенита».