Футболист Кержаков объяснил неудачи Дурана в «Зените» погоней за деньгами
Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о быстром уходе колумбийского нападающего Джона Дурана из петербургского клуба. Об этом сообщила «Мойка78».
В интервью ютуб‑каналу «Это футбол, брат!» Кержаков отметил, что не знал о футболисте до его прихода в «Зенит».
«Скажу одну фразу, он сам признавался, что его погубили деньги. Просто убили. Он сам говорил», — отметил голкипер.
Он также вспомнил обстоятельства внезапного отъезда Дурана. В один из дней тот зашел в раздевалку, поздоровался и не вышел на тренировку, после чего отправился домой.