Российские дзюдоисты расписались на стене олимпийцев в штаб-квартире МОК

В штаб-квартире Международного олимпийского комитета в Лозанне накануне турнира «Большой шлем» прошла церемония, объединившая дзюдоистов из разных стран. Россияне оставили автографы на Стене олимпийцев, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России.

Россию на церемонии представили главный тренер сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов, олимпийский чемпион и старший тренер команды Арсен Галстян, а также бронзовые призеры Токио-2020 Тамерлан Башаев и Мадина Таймазова. Атлеты оставили автографы рядом с именами олимпийских чемпионов и призеров со всего мира.

Стена расположена в Олимпийском доме, открытом к 125-летию МОК в 2019 году. Винтовая лестница в здании сложена в пять олимпийских колец.

«Это большое и значимое событие для каждого, кто участвовал в Олимпийских играх, — оказаться в сердце международного олимпизма. Можно сказать, это еще одна победа для нас, спортсменов», — сказал Галстян.

Участникам церемонии вручили специальные сертификаты. В них красной строкой выделено, что «олимпиец — это навсегда».

Морозов отметил, что на мероприятии царила теплая атмосфера. И для него особенно важно, что российские атлеты вступят в борьбу за медали на европейском татами под своим флагом и гимном.

Ранее дзюдоист из Московской области завоевал золото на первенстве мира по дзюдо в весовой категории до 90 килограмм среди юношей и девушек до 18 лет.