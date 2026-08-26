Подмосковный дзюдоист Артем Никулин выиграл золото на первенстве мира

Артем Никулин из Московской области стал золотым призером первенства мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования проходили с 16 по 24 августа в эквадорском Гуаякиле.

Подмосковный спортсмен выступал в весовой категории до 90 кг. В финале Артем Никулин, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта из города Фрязино, одержал победу над дзюдоистом из Узбекистана Джурабеком Эшпулатовым. Бронзовые медали в этой категории получили Аслан Туаев из России и Мэтью Молчанов из Канады.

Первенство мира-2026 собрало в Гуаякиле более 450 атлетов из 59 стран. Сборная России показала лучший результат среди команд-участниц, завоевав четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые награды. Вторыми стали спортсмены из Казахстана, а третьими — представители Узбекистана.