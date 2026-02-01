Российские боксеры заявили о готовности отбираться на ОИ-2028

Российские боксеры готовы к участию в отборочных турнирах, проводимых под эгидой организации World Boxing, которая будет ответственна за проведение соревнований по боксу на Олимпийских играх 2028 года в Лонс-Анджелесе. Об этом на VI Всероссийском боксерском форуме рассказал генсекретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

По его словам, заявку подали на случай, если организация World Boxing будет проводить отборочные турниры. Российские боксеры будут готовы состязаться, если им разрешат выступать под гимном и флагом России, а также уладят вопросы безопасности.

«Наша задача, чтобы наши спортсмены были обеспечены, были счастливые. Понимали, что бокс — это не только их любимое дело. Тот вид спорта, который может обогреть, накормить и создать хорошие условия жизни как для спортсмена, так и его семьи», — отметил Беспутин.

На форуме обсудили развитие профессионального и студенческого бокса в год Единства народов России, кулачные бои, строительство новых залов и новую дисциплину — адаптивный бокс, предназначенную для инвалидов.

В заседании участвовали более 500 экспертов. В 2026 году в российский бокс планируют вложить более трех миллиардов рублей, а в августе должен пройти командный кубок мира, на который отобрали 16 команд.

Глава Международной боксерской ассоциацией Умар Кремлев объяснил, что мероприятие пройдет наподобие футбольного, когда команды встретятся «пять на пять», стенка на стенку.

«Кто проиграл — вылетает», — отметил он.

В России бокс развивается более 100 лет. По словам первого замминистра спорта России Одеса Байсултанова, наши спортсмены всегда выступали под российским флагом, достойно себя показывая.

Ранее Кремлев возглавил попечительский совет Федерации спортивной борьбы России.