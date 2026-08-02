Российская теннисистка стала самой юной финалисткой турнира WTA за последние семь лет

Российская теннисистка Кристина Лютова пробилась в финал турнира WTA в Мемфисе. Она стала самой юной спортсменкой, достигшей этой стадии за последние семь лет.

Путевку в решающий матч 16-летняя спортсменка получила после победы над американкой Эльвиной Калиевой. Лютова забрала первый сет со счетом 7:5, а во второй партии отдала сопернице только один гейм — 6:1. Матч продолжался один час 38 минут.

До выступления в Мемфисе россиянка занимала 229-ю строчку рейтинга WTA. Она впервые приблизилась к первой сотне мирового списка: после турнира Лютова должна будет войти в топ-200.

Финальная встреча пройдет 2 августа. Спортсменки будут бороться за призовой фонд в 283 тысячи долларов (около 22,5 миллиона рублей).

Ранее Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о длительном отстранении россиянки Анастасии Сухотиной. Она не сможет участвовать в соревнованиях до 16 мая 2031 года.