Российская теннисистка Самсонова вышла в 3-й круг Открытого чемпионата Франции
Теннисистка из России Людмила Самсонова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Россиянка соревновалась с американкой Амандой Анисимовой, сообщило РИА «Новости».
Посеянная под 17-м номером Самсонова обыграла Анисимову во втором круге со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 58 минут. Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа.
В третьем круге россиянка встретится с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Элизабетта Кочаретто (Италия).
Ранее россиянка Самсонова обыграла бразильскую спортсменку Беатрис Хаддад-Майю в полуфинале турнира по теннису категории WTA-500 в Страсбурге. Матч закончился со счетом 6:3, 6:0.
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