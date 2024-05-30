Российская теннисистка Самсонова вышла в 3-й круг Открытого чемпионата Франции

Фото: Freepik

Теннисистка из России Людмила Самсонова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Россиянка соревновалась с американкой Амандой Анисимовой, сообщило РИА «Новости».

Посеянная под 17-м номером Самсонова обыграла Анисимову во втором круге со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 58 минут. Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа.

В третьем круге россиянка встретится с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Элизабетта Кочаретто (Италия).

Ранее россиянка Самсонова обыграла бразильскую спортсменку Беатрис Хаддад-Майю в полуфинале турнира по теннису категории WTA-500 в Страсбурге. Матч закончился со счетом 6:3, 6:0.

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