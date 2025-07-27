Российская саблистка Яна Егорян стала трехкратной чемпионкой мира, выиграв золото на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси. Об этом сообщил РБК .

В финале она обыграла польскую спортсменку Зузанну Цесляр со счетом 15:11.

Для 31‑летней Егорян это третье золото мирового первенства. Ранее она побеждала на Олимпийских играх 2016 года как в личных, так и в командных соревнованиях, а также становилась чемпионкой мира в командных турнирах в 2015 и 2019 годах.

Российских фехтовальщиков отстранили от международных турниров в 2022 году, но с марта 2023 им разрешили выступать в личных соревнованиях. В мае 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян и к командным турнирам в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля.