Фехтовальщица из Химок выступит на чемпионате мира в Грузии

Двукратная Олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта России Яна Егорян из Химок примет участие в чемпионате мира по фехтованию, который пройдет с 22 по 30 июля в Грузии. Она выступит в составе российской команды.

В состязаниях на саблях примет участие и двукратная Олимпийская чемпионка Софья Великая. Также в этом виде выступят Ольга Никитина и Александра Михайлова. Все они примут участие в чемпионате в нейтральном статусе.

Напомним, что Яна Егорян начала карьеру фехтовальщицы в 10 лет. Она занимала первые места на юношеских Олимпийских играх. А победа на Олимпийских играх 2016 года принесла Яне статус первой российской фехтовальщицы, завоевавшей золотую олимпийскую медаль в индивидуальных соревнованиях. После спортсменка помогла сборной России выиграть и командный турнир, став двукратной олимпийской чемпионкой. В январе 2025 года Яна Егорян стала победительницей первой в истории российского фехтования серии Гран-при.