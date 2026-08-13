Российская пловчиха расплакалась из-за результата после финиша на ЧЕ

По итогам полуфиналов Гайфутдинова продемонстрировала второе время и пробилась в финал дисциплины с результатом 26,91 секунды. Она побила рекорд страны в 27,23 секунды, который принадлежал ей и Анастасии Фесиковой.

«Обалдеть! Я просто не верю. Я в шоке, вы меня безумно порадовали. Я видела, что Сара Кертис рядом, понимала, что надо попадать в касание. Вы назвали фантастические секунды. После утреннего заплыва я расстроилась, потому что не было ощущения воды», — отметила Гайфутдинова в эфире «Матч ТВ».

Финал соревнований на дистанции 50 метров состоится 13 августа. Чемпионат Европы продлится до 16 августа. Спортсмены из России выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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