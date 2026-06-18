Пловчиха Чикунова рассказала о влиянии лишнего веса на технику плавания

Российская пловчиха Евгения Чикунова призналась RT , что у нее появились проблемы с весом. По ее словам, даже небольшое увеличение веса сразу отражается на ее технике плавания.

«Лишние килограммы сразу сказываются на технике. Я начинаю ниже лежать в воде, из-за этого не всегда могу сделать полный вдох», — поделилась спортсменка.

Чикунова добавила, что ее тренер Виталина Симонова сразу замечает изменения в ее физической форме.