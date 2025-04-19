Российская гольфистка Наталия Гусева поразила США на престижном турнире

Российская спортсменка Наталия Гусева оказалась в центре внимания мирового гольфа. Она продемонстрировала впечатляющую игру на престижном турнире JM Eagle LA Championship, сообщили в пресс-службе Федерации гольфа Московской области.

Речь идет об одном из ключевых событий в календаре LPGA Tour. Турнир проходит с 17 по 20 апреля, на него собрались сильнейшие гольфистки из многих стран.

Высокий уровень соревнований и плотная конкуренция на JM Eagle LA Championship делают любой успешный раунд заметным событием.

И второй раунд привлек внимание именно блистательной игрой Наталии Гусевой. Россиянка показала впечатляющее мастерство, пролетев вторую «девятку» поля с итоговым результатом в –5 ударов.

Украшением раунда стала и серия берди Гусевой на пяти лунках — 10-й, 12-й, 15-й, 16-й и 17-й. Такая серия означает пять подряд лунок, пройденных на один удар быстрее нормы — это признак высочайшего мастерства и концентрации атлета.

Благодаря этому показателю спортсменка вошла в число лидеров, а ее выступление в Лос‑Анджелесе уже назвали одним из самых ярких за последние годы.

Федерация гольфа Московской области в своем официальном заявлении отметила, что восхищена волей к победе и мастерством Наталии Гусевой. Организация выразила уверенность, что спортсменка продолжит радовать болельщиков результативными выступлениями и достойно представит Россию в заключительном раунде турнира.

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