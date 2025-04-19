Ямайская спортсменка пробежала школьный забег за сына

Известная ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс одержала победу в забеге для мам, проводившемся в школе ее сына. Об этом сообщило издание RMC Sports .

Фрейзер-Прайс — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 100 метров, а также победительница в эстафете. На Олимпиаде в Париже она снялась с соревнований, однако несколько дней назад заявила о желании продолжить спортивную карьеру.

«Меня пока не дисквалифицировали, так что я снова на старте», — иронично отметила 38-летняя спортсменка.

Во время забега для мам она быстро вырвалась вперед и пересекла финишную черту значительно быстрее соперниц.

Ранее публику удивила 33-летняя бразильская волейболистка Присцила Хелдес: она участвовала в матче чемпионата страны на пятом месяце беременности. Несмотря на некоторые ограничения, спортсменка отлично играла и продемонстрировала зрителям фантастические движения.

Врачи предупредили волейболистку, что заниматься спортом можно, но категорически нельзя падать на живот.