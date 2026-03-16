Российская гимнастка произвела фурор на этапе Кубка мира в Анталье

Выступление россиянки Миланы Каюмовой на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в турецком городе Анталья назвали сенсацией. Об этом написала Международная федерация вида спорта в Instagram*, сопроводив сообщение фотографией с соревнований.

Каюмова стала лучшей сразу в двух дисциплинах: она завоевала золото в упражнениях на разновысоких брусьях, а затем победила и в упражнениях на бревне.

Российские спортсмены получили право выступать на международных турнирах под нейтральным статусом с 1 января 2024 года. Сначала представители спортивной и художественной гимнастики отказались от участия из-за необоснованных решений специального комитета по допуску, однако позднее пересмотрели эту позицию и вернулись на международную арену.

Ранее по-настоящему триумфальным получилось возвращение сборной РФ на Паралимпийские игры: команда, в которую вошли всего шесть участников, сумела подняться в тройку лидеров медального зачета.

