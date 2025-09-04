Дегтярев выразил надежду на справедливых судей в отборе фигуристов на Олимпиаду

Министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев выразил надежду на беспристрастное судейство при оценке выступлений российских фигуристов на квалификационном отборе к Олимпиаде-2026. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости» .

Отборочные соревнования перед Олимпийскими играми пройдут в Пекине с 18 по 21 сентября. В них примут участие в нейтральном статусе российские одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«Желаю успехов всем спортсменам России, в том числе фигуристам. Будет непросто. В Китае пройдет отбор на Олимпийские игры, уверен, они выложатся на максимум, и надеюсь на беспристрастных судей», — сказал Дегтярев.

Также он выразил надежду, что российские фигуристы поедут на Олимпиаду в Милан и займут первое место. На Родине будут молиться за них и желать успеха.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин призвал Запад отменить санкции против российских футболистов. Он назвал эти действия бессмысленными.