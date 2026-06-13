Российская бильярдистка Миронова в 16-й раз стала чемпионкой мира

Российская спортсменка Диана Миронова победила в чемпионате мира по свободной пирамиде, который прошел в Сургуте. Она обыграла в финале свою соотечественницу Элину Нагулу со счетом 6:2.

Это уже 16-й чемпионский титул в карьере 30-летней бильярдистки, которую называют единоличным лидером женского бильярда. Свое первое мировое золото во взрослом зачете она взяла в 2010 году, еще до совершеннолетия. А в 2023 году завоевала Кубок чемпионов среди мужчин.

Свободная пирамида — одна из дисциплин игры в бильярд, в просторечии называется «американкой».

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева победила в турнире «Ролан Гаррос». Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук заявил, что теперь она может претендовать на победу в других турнирах «Большого шлема» этого сезона — Уимблдоне и Открытом чемпионате США.