Россиянки завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы по плаванию

Российская спортсменка Евгения Чикунова стала золотым призером чемпионата Европы по водным видам спорта. Она преодолела дистанцию в 200 метров брассом за две минуты 19,32 секунды, установив новый рекорд соревнований.

Еще одну медаль чемпионата, на этот раз бронзовую, в копилку российской сборной принесла Дарья Клепикова.

Награду она завоевала на дистанции 100 метров баттерфляем, уступив бельгийской и немецкой спортсменкам — Росс Ваноттердейк и Ангелине Келлер.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в соревнованиях в нейтральном статусе.

В минувшую среду, 13 августа, российские гимнастки Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Европы.