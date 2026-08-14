Россиянки завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы по плаванию
Евгения Чикунова взяла золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров брассом
Российская спортсменка Евгения Чикунова стала золотым призером чемпионата Европы по водным видам спорта. Она преодолела дистанцию в 200 метров брассом за две минуты 19,32 секунды, установив новый рекорд соревнований.
Еще одну медаль чемпионата, на этот раз бронзовую, в копилку российской сборной принесла Дарья Клепикова.
Награду она завоевала на дистанции 100 метров баттерфляем, уступив бельгийской и немецкой спортсменкам — Росс Ваноттердейк и Ангелине Келлер.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в соревнованиях в нейтральном статусе.
В минувшую среду, 13 августа, российские гимнастки Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Европы.