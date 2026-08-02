Россиянка Жовнер завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле

Российская спортсменка Мария Жовнер завоевала золото на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. Она победила в соревнованиях женских одиночек легкого веса.

Жовнер показала результат семь минут 30,47 секунды. На втором месте — гражданка Нидерландов Тоска Кеттлер, ее результат — семь минут 36,58 секунды. Бронзу завоевала гречанка Гавриэла Лиолиу.

Сборная Подмосковья выиграла четыре медали на Спартакиаде учащихся по гребле. Соревнования проходили в Энгельсе в конце июля. Сборную Московской области представляли 16 гребцов. Всего в финале приняли участие 284 спортсмена из 34 субъектов РФ.