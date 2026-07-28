Сборная Подмосковья выиграла 4 медали на Спартакиаде учащихся по гребле

Федерация гребного спорта, гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома Московской области

Фото: Федерация гребного спорта, гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома Московской области

Сборная Московской области успешно выступила на финале XIII летней Спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каноэ. Команда выиграла одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Соревнования проходили в Энгельсе (Саратовская область) с 23 по 28 июля.

Золотую медаль в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров завоевала Амалия Кравченко. Серебряную награду в каноэ-двойке на той же дистанции получили Александра Светлакова и София Кравченко.

Бронзовые медали в активе Матвея Белоглазова и Алексея Калинина, которые выступили в каноэ-двойке на дистанции 200 метров. Еще одну бронзу команде принесли Тимур Большеянов, Алексей Калинин, Матвей Белоглазов и Илья Устинов в каноэ-четверке на дистанции 200 метров.

В финале приняли участие 284 спортсмена из 34 субъектов Российской Федерации. Сборную Московской области представляли 16 гребцов. Турнир проводится в рамках государственной программы «Спорт России».