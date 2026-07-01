Спортсменка из Богородского округа стала призером чемпионата по пауэрлифтингу

Чемпионат Европы по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушениями зрения проходил в Турции, в городе Мерсин. За звание сильнейших боролись более 50 атлетов из пяти стран мира, среди которых спортсменка из Богородского округа Светлана Ключко.

Светлана Ключко, член Ногинской местной организации Всероссийского общества слепых, стала чемпионкой в соревнованиях по жиму штанги лежа, завоевав две золотые медали. При этом спортсменка побила мировой рекорд в своей весовой категории.

В ходе соревнований атлетка из Богородского округа столкнулась с сильнейшими соперниками, готовыми к упорной борьбе за призовые места. Атмосфера на соревнованиях была насыщенной и эмоциональной, каждый спортсмен стремился продемонстрировать свои лучшие результаты.

Пауэрлифтинг — это силовое троеборье, куда входят приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга.