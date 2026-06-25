Россиянка Валерия Клейменова досрочно стала чемпионкой мира по шахматам

Российская шахматистка Клейменова досрочно выиграла чемпионат мира в возрастной категории до 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерация шахмат России.

«В Монтесильвано (Италия) сыгран предпоследний 10-й тур первенства мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. Одержав девятую победу в 10 партиях, россиянка Валерия Клейменова досрочно стала чемпионкой мира среди девушек до 18 лет. С 9,5 набранными очками она недосягаема для преследовательниц», — сообщили в Федерации.

На втором месте шахматистка из Индии, у нее восемь очков. Чемпионат мира среди юношей и девушек завершится 26 июня.

Международная шахматная федерация (FIDE) временно остановила членство Федерации шахмат России. Спортивный арбитражный суд в марте постановил, что ФШР должна прекратить любую деятельность в Крыму, Запорожской и Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР.