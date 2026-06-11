FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России

Ход выполнения решения Спортивного арбитражного суда против ФШР рассмотрел Совет FIDE.

«Рассмотрев информацию, Совет зафиксировал, что изложенные в решении CAS требования не выполнены в установленные сроки. В соответствии со статьей 26.10 устава FIDE, Совет постановляет применить санкцию в виде временного приостановления членства», — отметили в пресс-службе организации.

Спортивный арбитражный суд в марте постановил, что Федерация шахмат России должна прекратить любую деятельность в Крыму, Запорожской и Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР в течение 90 дней.

В случае невыполнения этого постановления ФШР грозит дисквалификация на три года. В понедельник FIDE официально обратилась к ФШР с требованием «предоставить доказательства выполнения решения».

В конце 2026 года Минспорта России лишило званий гроссмейстера шахматиста Владимира Федосеева за критику СВО.