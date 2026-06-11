FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России
Международная шахматная федерация приостановила членство Федерации шахмат России
Международная шахматная федерация (FIDE) решила временно приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщила пресс-служба организации.
Ход выполнения решения Спортивного арбитражного суда против ФШР рассмотрел Совет FIDE.
«Рассмотрев информацию, Совет зафиксировал, что изложенные в решении CAS требования не выполнены в установленные сроки. В соответствии со статьей 26.10 устава FIDE, Совет постановляет применить санкцию в виде временного приостановления членства», — отметили в пресс-службе организации.
Спортивный арбитражный суд в марте постановил, что Федерация шахмат России должна прекратить любую деятельность в Крыму, Запорожской и Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР в течение 90 дней.
В случае невыполнения этого постановления ФШР грозит дисквалификация на три года. В понедельник FIDE официально обратилась к ФШР с требованием «предоставить доказательства выполнения решения».
В конце 2026 года Минспорта России лишило званий гроссмейстера шахматиста Владимира Федосеева за критику СВО.