Россиянка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон

Российская теннисистка Анна Пушкарева победила в юниорском Уимблдоне, который традиционно проходил на травяных кортах Лондона. В финале россиянка обыграла китаянку Сунь Синьжань.

Матч между российской 17-летней спортсменкой и ее соперницей из КНР выдался тяжелым. Сунь Синьжань считалась фавориткой турнира, Пушкарева была посеяна под 14-м номером.

Итоговый счет — 5:7, 6:3, 6:4, игра шла два часа 23 минуты. Пушкарева впервые завоевала титул на юниорском турнире Большого шлема.

На награждении российская теннисистка поблагодарила соперницу за потрясающий финал.

«Играть на этом корте — это действительно замечательно. Ты получаешь огромную мотивацию, когда видишь профессиональных теннисистов рядом в раздевалке и понимаешь, что нужно продолжать работать, чтобы выйти на следующий уровень», — заявила Пушкарева.

Россиянка Мирра Андреева завершила выступление на Уимблдоне после поражения во втором круге. Она уступила чешке Барборе Крейчиковой.