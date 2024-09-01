Россиянин выиграл золото в метании клаба на Паралимпийских играх

Легкоатлет Алексей Чуркин завоевал золотую медаль Паралимпиады в метании клаба

Фото: РИА «Новости»

Российский легкоатлет Алексей Чуркин завоевал золотую медаль на Паралимпиаде-2024 в метании клаба, показав результат 40,33 метра.

Второе место у спортсмена из Греции Атанасиоса Константинидиса (38,65 метров). На третьем представитель Алжира Ахмед Мехидеб (38,61 метров).

Россиянин выступал в классе F32. В эту категорию входят люди c атаксией, атетозом и гипертонусом. Эта золотая награда стала четвертой у российских атлетов на Паралимпиаде.

В третий день соревнований участники Паралимпийских игр из России завоевали сразу 10 медалей. Среди них три золотые и пять серебряных. Золото привезут Александр Яремчук, Алексей Чуркин и Валерия Шабалина.

По итогам трех соревновательных дней в копилке у российских спортсменов 19 медалей. Игры в Париже завершатся 8 сентября, сообщал RT.

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Belkin Alexey/news.ru

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