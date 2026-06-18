Россиянин поставил 700 тысяч рублей на матч Португалии с ДР Конго и проиграл

Клиент букмекерской компании проиграл 700 000 рублей, поставив на экспресс из двух матчей группового этапа чемпионата мира. Неудачу принес матч команд Португалии и Демократической Республики Конго, сообщил портал о букмекерах Betonmobile .

Россиянин поставил экспресс-ставку, что португальская команда забьет в ворота ДР Конго как минимум два гола, а англичане в матче с хорватами — более одного мяча. Сборная Португалии сыграла со счетом 1:1 и его ставка проиграла. Потенциальный выигрыш россиянина мог составить 1 400 000 рублей, но ему не повезло.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил возрастной рекорд чемпионатов мира среди полевых игроков. Это уже шестой мундиаль в его карьере. Роналду вышел на матч с ДР Конго в возрасте 41 года 132 дней.