Россиянин Пельмень победил в лиге пощечин Power Slap

Российский атлет Василий Камоцкий, по прозвищу Пельмень одержал победу в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе. Его соперником был американец Лэйн Вирнс.

Схватка состоялась 30 января в Саудовской Аравии. Камоцкий во второй раз встречался с Вирнсом, которого прозвали Сумасшедший гаваец. Они боролись за титул лиги Power Slap, которую создал глава UFC Дана Уайт.

В нынешнем поединке судьи единогласно отдали победу россиянину. Камоцкий вышел на объявление решения с российским триколом в руках. После победы Пельмень заявил, что гордится своим успехом и теперь пусть все желающие забрать титул выстраиваются в очередь.

Камоцкий дебютировал в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе в июне прошлого года. Он одержал вверх над соперником — поляком Камилом Марусащем. Россиянин победил после первой же пощечины.