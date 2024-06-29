Василий «Пельмень» Камоцкий победил в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе

Российский атлет Василий «Пельмень» Камоцкий дебютировал в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе и одержал победу над соперником — поляком Камилом Марусащем. Об этом сообщил «Чемпионат» .

Турнир состоялся 29 июня. Камоцкий победил после первой же пощечины — Марусащ потерял сознание.

До этого «Пельмень» участвовал в соревнованиях только в российских лигах.

Василий Камоцкий стал известен в 2019 году благодаря участию в шоу блогера Амирана Сардарова «Каменные лица». Именно этот проект вдохновил президента UFC Дану Уайта на создание лиги пощечин в США.

Соревнования довольно травматичны. Если участник выдерживает первый удар, он подставляет вторую щеку. Уклоняться и ставить блок запрещено. Тумба для армрестлинга помогает держать равновесие. Выбывает тот, кто оказался в нокауте, отказался продолжать борьбу или нарушил правила.