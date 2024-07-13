Россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира по боксу версии WBA
Россиянин Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира во втором тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он победил китайца Чжан Чжаосиня на турнире IBA Champions Night в Серпухове.
Гаджимагомедов одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде в 12-раундовом титульном поединке. Россиянин сумел воспользоваться ошибками в защите китайского боксера и наносил много точных ударов. Чжан Чжаосинь оставался на ногах, хоть и терял силы.
В четвертом раунде судья остановил поединок, так как китаец пропустил очень много ударов. На счету россиянина уже четыре победы, три из них нокаутом, и ни одного поражения. На ринге Гаджимагомедов с декабря 2021 года, ему 27 лет.
В начале июня российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу в поединке с ливийцем Маликом Зинадом и защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super и IBO. За свою карьеру Бивол одержал 23 победы и ни одного поражения.