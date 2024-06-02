Бивол отправил в нокаут Зинада и защитил пояса WBA и IBO

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу в поединке с ливийцем Маликом Зинадом и защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма). Об этом сообщило РИА «Новости» .

Бой провели в столице Саудовской Аравии. Россиянин отправил соперника в нокаут в шестом раунде.

Выход 33-летнего российского боксера на ринг сопровождала композиция рок-коллектива «Кино» «Группа крови».

За свою карьеру Бивол одержал 23 победы (12 — нокаутом). В его биографии нет ни одного поражения на профессиональном ринге. На счету Зинада 22 победы (16 нокаутом), после встречи с Биволом появилось первое поражение.

Накануне стало известно, что 20 июля не состоится бой между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном. Последний не сможет участвовать в поединке из-за обострившейся язвы желудка.